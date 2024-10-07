Fatih'te vahşice katledilen İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı!

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İstanbul'da 4 Ekim'de kan donduran 2 kadın cinayeti işlendi. Semih Çelik (19) Eyüpsultan'daki evinde 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i boğazını keserek, daha sonra da Fatih ilçesinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i kafasını keserek vahşice katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in başını bıçakla kesip aşağı attı. Semih Çelik, ardından surlardan atlayarak intihar etti.

İKBAL'İN BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 1,5 YILDIR SEMİH'LE İLETİŞİM KURMAMIŞTI

Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı. Baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde, "Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık. Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı." dedi.

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"YÜRÜRKEN KIZIMIN KAFASINI GÖRDÜM"

Acılı baba Hasan Uzuner'in ifadesinde, "Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi. Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi. Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" dediği öğrenildi.