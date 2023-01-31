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Fatih'te uzun namlulu silahla milyonluk gasp

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#Gasp#Fatih#Soygun
Fatihte uzun namlulu silahla milyonluk gasp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 13:48

Fatih'te 4 şüpheli 2 otomobille yolunu kestikleri başka bir otomobildekileri uzun namlulu silahlarla gasbetti. Gasbedilen çantanın içinde 40 bin euro ile 20 bin dolar olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri Polonya plakalı iki otomobil, içerisindekilerin bankaya doğru gittiği 41 RL 996 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçlarından uzun namlulu silahlarla inen 4 şüpheli içerisinde 3 kişinin olduğu otomobilin camını silahların kabzasıyla kırdı. Şüpheliler daha sonra yolcu koltuğunda bulunan adamın kucağındaki para dolu çantayı alıp yabancı plakalı aracı olay yerinde bıraktıktan sonra kaçtı.

Fatihte uzun namlulu silahla milyonluk gasp

Gasbedilen araçta bulunan 3 kişi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde bırakılan araçta incelemelerde bulunduktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çantanın içinde 40 bin euro ve 20 bin dolar olduğu öğrenildi.

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Fatihte uzun namlulu silahla milyonluk gasp

Olayı anlatan çevredeki bir vatandaş, "Bir araba önden diğeri arkadan adamı yaralamışlar. Parayı alıp kaçmışlar. Baya yüklü bir para varmış. İş adamıymış kendisi başka da bilgim yok" dedi.

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#Gasp#Fatih#Soygun

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