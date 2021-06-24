Fatih'te uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na operasyon

Fatih Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, uyuÅŸturucu madde ticareti yapanlara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±. Ekipler, Yedikule Mahallesi Teyyareci RÄ±dvan Sokak'ta, A.A., T.T. ile S.A.'yÄ± toplam 804 gram bonzai ve hassas terazi ile yakaladÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler yasal iÅŸlemlerin devamÄ± iÃ§in KocamustafapaÅŸa Åžehit Sinan Acar Polis MerkezÃ® AmirliÄŸi'ne teslim edildi. SoruÅŸturmaya devam ediliyor.

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