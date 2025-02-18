Fatih’te uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

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Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray’da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi(DHA)