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Fatih'te turistten turiste hırsızlık şoku

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#İstanbul#Fatih#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 09:48

İstanbul'un Fatih ilçesinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden ABD'li ve Katar'lı iki kadının cüzdanları, turist 2 kişi tarafından çalındı. Romanya'lı olduğu öğrenilen 2 şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 10 Ağustos Cumartesi günü Sultanahmet Camii’nde meydana geldi. Amerikalı Jung-mu Tang Chuang ile Katarlı Rabia Mohammed Kerzabi isimli turistler, polise giderek cüzdanlarının çalındığını söyledi. Bunun üzerine bölgede görev yapan Güven Timleri, olay yerine giderek ilgili inceleme yaptı. Camii içerisindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir şüphelinin perdeleme yaparken kadın şüphelinin, turistlerin cüzdanlarını çaldığını tespit etti. Polis ekipleri, 2 kişinin Sultanahmet Camii'nden çıkış anlarından itibaren geçtikleri güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi. 2 şüpheli Divanyolu Caddesi'nde yürürken gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Romanyalı Simona Stoica (48) ile Daniel Stoica (54) olduğu belirlendi. Üst aramasında 3 telefon, 17 bin 995 Türk lirası, 314 dolarla, 320 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer yandan hırsızlık anları caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Simona Stoica isimli kadının gözüne kestirdiği iki turist kadını uzun süre takip ettiği görülüyor. Şüpheliler turistlerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak çantalarından cüzdanlarını alıyor.

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#İstanbul#Fatih#Hırsız

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