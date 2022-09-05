Fatih'te tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada

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Beyoğlu Kabataş'ta iki çocuk hızla giden tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocuklardan birinin tramvay kapısına, diğerinin de arka cama tutunduğu dikkat çekti. Fatih'te ise 15 yaşlarında bir çocuk, tramvayın dikiz aynasına oturarak yolculuk yaptı.

Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen sürücüyle de konuşan çocuğun, rahat tavırları dikkat çekti.