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Fatih'te tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada

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#İSTANBUL#Fatih#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 09:22

BEYOĞLU ve Fatih'te tramvaya tutunup yolculuk yaparak hayatlarını tehlikeye atan çocuklar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Beyoğlu Kabataş'ta iki çocuk hızla giden tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocuklardan birinin tramvay kapısına, diğerinin de arka cama tutunduğu dikkat çekti. Fatih'te ise 15 yaşlarında bir çocuk, tramvayın dikiz aynasına oturarak yolculuk yaptı.

Fatihte tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen sürücüyle de konuşan çocuğun, rahat tavırları dikkat çekti.
Fatihte tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada

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#İSTANBUL#Fatih#Trafik

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