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Fatih'te tramvay yolunda kaza: Seferler kısa süreliğine durdu

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#Tramvay#Kaza#Fatih
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 11:49

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın, Beyazıt mevkiinde bir aracın tramvay yoluna girmesiyle seferler kısa süreliğine durdu. Aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Beyazıt Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T1 Kabataş- Bağcılar arasındaki tramvay yolunun Beyazıt durağı mevkiine giren bir banka aracı kaza yaptı.

Kazanın etkisiyle seferlerde aksamalar yaşanırken Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi. Tramvayın, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında durması sebebiyle inen vatandaşların, tramvay yolunda yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü.

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#Tramvay#Kaza#Fatih

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