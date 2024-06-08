Fatih'te tramvay yolunda kaza: Seferler kısa süreliğine durdu

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Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Beyazıt Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T1 Kabataş- Bağcılar arasındaki tramvay yolunun Beyazıt durağı mevkiine giren bir banka aracı kaza yaptı.

Kazanın etkisiyle seferlerde aksamalar yaşanırken Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi. Tramvayın, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında durması sebebiyle inen vatandaşların, tramvay yolunda yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü.