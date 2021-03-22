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Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Fatih'te toplu ulaşıma koronavirüs denetimi

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Fatih'te toplu ulaşıma koronavirüs denetimi

Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kontrol noktasında haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.     

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