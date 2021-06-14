Fatih'te toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nda koronavirüs denetimi
Fatih Vatan Caddesi giriÅŸinde haftanÄ±n ilk iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik koronavirÃ¼s denetimi yapÄ±ldÄ±.Â
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler, pazar gÃ¼nÃ¼ uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan haftanÄ±n ilk iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik koronavirÃ¼s denetimi yaptÄ±.
SabahÄ±n erken saatlerinde Fatih, Vatan Caddesi giriÅŸinde durdurulan araÃ§larda koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yolcularÄ±n sosyal mesafe kurallarÄ±na uyup uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, maske takÄ±p takmadÄ±klarÄ±nÄ± denetledi.
AyrÄ±ca ekipler, araÃ§ iÃ§erisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takÄ±mÄ± dezenfektan konusunda bilgi verdi. Â Â Â
Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara