MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
GeriGündem Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA)  -
Haber Giriş: 31.05.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Fatih'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çok sayıda kontrol noktasında haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Fatihte toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Fatih Vatan Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara sosyal mesafe, maske takımı ve dezenfektan konusunda bilgi verdi. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi