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Murat SOLAK-Vedat BAYRAKTAR-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

FATİH'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Fatihte toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı ve dezenfektan konusunda bilgi verdi.
Fatihte toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

 

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