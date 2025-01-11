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Fatih'te 'tezgah' kavgasında silahla vurularak hayatını kaybetti

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#Fatih#Çukur Dizisi#Çukur Dizisi Kafe
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 22:22

Fatih'te, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmecisi iki kadın ile seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tezgah nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada ortaklardan biri Çali'yi silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Çali hayatını kaybederken, şüpheli 2 kadın gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın, aynı sokakta seyyar satıcı olan Ercan Çali ile bir süredir tezgah nedeniyle gerginlik yaşıyordu. Sabah saatlerinde Çali'den tezgahı başka yere açmasını isteyen kadınlar silah çekti. Silahların kullanıldığı kavgada Ercan Çali vuruldu.

Fatihte tezgah kavgasında silahla vurularak hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı Çali sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören Çali'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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Fatihte tezgah kavgasında silahla vurularak hayatını kaybetti

SİLAHLARIN KULLANILDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan tartışma ve ardından kadınların silah kullandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde Ercan Çali'nin karşısındaki kadınla bir süre tartıştığı ve oradan uzaklaşmasını istediği, daha sonra kadının belinden tabanca çıkararak doğrulttuğu anlar yer aldı. Bu sırada kadının elindeki silah patlarken, onu engellemek isteyen Ercan Çali kadınla birlikte yere düştü. Bu sırada başka bir kadının ise havaya ateş ettiği görüldü.

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#Fatih#Çukur Dizisi#Çukur Dizisi Kafe

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