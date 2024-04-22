Fatih’te tartıştığı kadını yerde sürükleyen şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

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Fatih'te 26 Mart 2024 günü alışveriş yapan çarşaflı kadın ile iş yeri çalışanı Ali Ümit Ş. arasında tartışma çıkmıştı. Ali Ümit Ş.'nin kadını iterek yerde sürüklemeye çalıştığı anlar kameralara yansımıştı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan şüpheli Ali Ümit Ş. 27 Mart 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, videonun 10. saniyesinde kadının, şüpheli tarafından sağ kolundan tutularak itildiği, aynı anda "Kime vuruyorsun" şeklinde ses duyulduğu, videonun 19. saniyesinde kadının kaldırım üzerinde yattığı, devam eden görüntülerde "Ver, 50 liramı da ver" şeklinde seslerin duyulduğu yer aldı. Görüntülerin devamında yerde yatan kadının ellerinden tutarak sürüklemeye çalışan şüphelinin "Ver Allahını kitabını" şeklinde söylemde bulunduğu iddianamede yer aldı. İddianamede şüphelinin gündüz vakti kamu güvenliğini tehlikeye sokacak durumlar ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

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ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan soruşturma neticesinde şüphelinin iş yeri önünde alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı, siyah çarşaf giyimli ve Suriyeli olduğu iddia edilen kadına karşı "Ver 50 liramı da ver lan Allahını kitabını" şeklinde beyanda bulunduktan sonra birçok vatandaşın bulunduğu ve alışveriş işlemlerinin yoğun olduğu gündüz vaktinde yaşadığı tartışma sırasında herhangi bir kişi belirtilmeksizin küfür ederek "Allahını kitabını ha" şeklinde söylemde bulunduğu, olayın oluş şekli değerlendirildiğinde "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu kapsamında değerlendirildiği anlatıldı. İddianamede şüphelinin aşağılamayı ve dışlamayı bulunduran kin ve düşmanlığa sevk edici davranışlarda bulunduğu ifade edildi. İddianamede, şüpheli Ali Ümit Ş,'nin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Öte yandan şüpheli hakkında "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.