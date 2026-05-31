Fatih'te tarihi surlarda cinayet hazırlığı son anda engellendi! Aile şikayetçi olmadı

Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında Fatih Ayvansaray'da bulunan Edirnekapı surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D.Y. ve 18 yaşındaki A.H.K.'yi gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.



TELEFONUNDA İÇERİK VE YAZIŞMALAR OLDUĞU BELİRLENDİ



Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler surların üzerinde bulunan ve sevgili oldukları öğrenilen E.D.Y. ve A.H.K.'yi emniyete götürdü. Şahıslara ait cep telefonları incelendiğinde 2024 yılında Edirnekapı surlarında meydana gelen cinayet olayı ile ilgili içerik ve yazışmalar olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu E.D.Y.'nin ailesine haber verdi.

KIZ VE AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI



Olayla ilgili E.D.Y. ve annesi, A.H.K.'den şikayetçi olmazken, A.H.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.H.K.'nin çıkarıldığı mahkemece 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.



Olay sonrası E.D.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.



Öte yandan, A.H.K.'nın bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.

İstanbul'da 4 Ekim 2024'de kan donduran 2 kadın cinayeti işlenmişti.



19 yaşındaki Semih Çelik, Eyüpsultan'daki evinde 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i boğazını keserek, daha sonra da Fatih ilçesinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i kafasını keserek vahşice katletmişti.



Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in başını bıçakla kesip aşağı atmış ardından surlardan atlayarak intihar etmişti.

Çelik’in intihar ettiği ana ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmış ve büyük infiale neden olmuştu.