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Fatih'te tarihi bina kısmen çöktü: Sokak trafiğe kapatıldı

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#Bina#Fatih#Çökme
Fatihte tarihi bina kısmen çöktü: Sokak trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:13

Fatih'te 2 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü. Binanın 2'inci katından kopan parçalar park halindeki bir araca zarar verirken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Söğütlü Bakkal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden belediye ekiplerinin önlem alarak çevresini kapattığı 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binada ve çevresinde inceleme yaptı. Çökmenin gerçekleştiği saatte sokağın boş olması sebebiyle olayda şans eseri yaralanan olmadı. Binanın çatısından ile 2'inci kattan kopan beton ve tahta parçalar, park halindeki bir araca zarar verirken sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Çökme meydana gelen sokakta ikamet eden Abdullah Ceylan Özbek, “Bina sahibinin kendisini bulduk. Bina sahibi, Anıtlar Kurulu'ndan Fatih Belediyesi'ne müracaatta bulundu. Fakat burayı yıkmadılar. Saat 04.00 civarlarında kendiliğinden inmiş bina, ama şükür kaza bela yok, zarar ziyan yok. Şu anda tarihi eser yıkılmış durumda. Ölü yaralı yok şükür. Şu anda evdeydik enkaz indikten sonra öğrendik." dedi.

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#Bina#Fatih#Çökme

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