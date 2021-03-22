Fatih'te sürücüleri çileden çıkaran olay! Sokak ortasına park etti

Fatih Şehsuvar Mahallesi, Işın Sokak'ta bir otomobil, dün sabah sahibi tarafından sokak ortasına park edildi. Hatalı park edilen otomobil yolu kapatırken, diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Sokağa gelen otomobil sürücüleri çıkamayınca polis ekiplerine haber verdi. Akşam saatlerine kadar otomobil sokak ortasında kalmaya devam etti. Vatandaşların sahibine ulaşmadığı otomobil iddiaya göre kazaya da neden oldu.

"HABER VERMEDEN GİTMİŞ NUMARASI YOK"



Sokakta esnaf olan İbrahim Halil Turan, "Sabahtan beri burada bırakıp gitti. Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Polis çağırdık, trafikteki kişiler de aradı. Haber vermeden gitmiş numara bile yok. Yolu kapatmış kimse geçmiyor. Sabah kaza oldu bir kişi aracıyla geri geri giderken başka bir araca vurdu, tartışma çıktı aralarında. Hiçbir bilgi yok." dedi.

Terk edilen otomobilin sürücüsüne ulaşılmazken, sokak trafiğe tamamen kapatıldı.

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