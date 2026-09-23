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Fatih'te şoke eden olay: Kayıp olarak aranıyordu, hırsızlık şüphelisi çıktı

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#İstanbul#Fatih#Hırsızlık
Fatihte şoke eden olay: Kayıp olarak aranıyordu, hırsızlık şüphelisi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 17:25

İstanbul’da kayıp olarak aranırken şüphe üzerine durdurulan M.R.B.'nin, bir iş yerindeki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.R.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Fatih Laleli'de durumundan şüphelendikleri M.R.B.'yi durdurdu.

Fatihte şoke eden olay: Kayıp olarak aranıyordu, hırsızlık şüphelisi çıktı

Yapılan kontrollerde M.R.B.'nin kayıp olarak arandığı belirlendi. Öte yandan M.R.B.'nin Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Fatihte şoke eden olay: Kayıp olarak aranıyordu, hırsızlık şüphelisi çıktı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.R.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Fatih#Hırsızlık

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