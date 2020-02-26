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DHA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

Fatih'te şoke eden olay! Bir anda kadına saldırdı, dövdüler

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İstanbul Fatih'te eli sopalı bir kişi yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu. Durumu farkeden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü.

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  • Fatihte kadına saldıran kişiye feci dayak
  • Fatihte kadına saldıran kişiye feci dayak
  • Fatihte kadına saldıran kişiye feci dayak
  • Fatihte kadına saldıran kişiye feci dayak
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

Çevreye tehditler savuran yarı çıplak bir kişi elinde sopayla yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Kadının önce üzerine yürüyen saldırgan daha sonra tekmeler savurdu, sopayla kadına vurmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamayan kadın kaçmaya başladı.

Olayı gören çevredekiler saldırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü geldi, ardından bir kaç kişi daha geldi. Saldırgan feci şekilde dövüldü. Saldırganı araya girenler kurtardı. Dayak yiyen saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

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