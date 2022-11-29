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Fatih’te sokak ortasında kadına şiddet

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#İstanbul#Fatih#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 15:39

İstanbul Fatih’te bir kişi, peşinden gelen kadının kafasını tutarak park halindeki aracın camına vurdu. Kadının darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 kişi cadde üzerinde bulunan börekçi dükkanına girdikten kısa süre sonra peşlerinden bir kadın geldi. Börekçiden çıkan şahıslardan biri kapıda bekleyen kadına saldırmaya başladı.

Saldırgan, kadının kafasını park halindeki otomobilin arka camına vurdu. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin camı kırılırken kadın başından yaralandı. Kadın da kendisine saldıran adama yumruk atarak karşılık vermeye çalıştı. Saldırgan adamın yanındaki kişinin araya girmesiyle olay yatıştı. Tekrar börekçiye giren iki şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşırken kadın da peşlerinden gitti.

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OLAY ANI KAMERADA

Kadının darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının börekçinin önüne geldiği, daha sonra içeriden çıkan adamın kadının kafasını tutarak otomobilin arka camına vurduğu görülüyor.

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#İstanbul#Fatih#Kadına Şiddet

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