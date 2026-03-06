×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te sokak ortasında eşini başından vurmuştu: Görgü tanıkları anlattı: 'Akıllı olmazsan böyle olur işte, ölüp gidersin'

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Kadın Cinayetleri#Boşanma
Fatihte sokak ortasında eşini başından vurmuştu: Görgü tanıkları anlattı: Akıllı olmazsan böyle olur işte, ölüp gidersin
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2026 11:29

Fatih'te boşanma aşamasında olduğu eşi E.D. tarafından sokak ortasında başından silahla vurulan Semiha Deniz (33) hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği sırada saldırıya uğradığı öğrenildi. Şüpheli E.D. gözaltına alındı. Diğer yandan Semiha Deniz'in öğle namazının ardından Fatih'te kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Görgü tanıkları o anı anlattı...

Haberin Devamı

Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi. Semiha Deniz sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği, bu sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Fatihte sokak ortasında eşini başından vurmuştu: Görgü tanıkları anlattı: Akıllı olmazsan böyle olur işte, ölüp gidersin

'3 EL ATEŞ ETTİ'

Mahallede esnaflık yapan görgü tanığı kadın "Motordan bir kişi indi. 3 el ateş etti bir el direk kadının başına isabet etti. O anda kadın bilincini kaybederek yere düştü. Sonra adam motosiklete atlayıp gitti. Gitmeden önce de bağırdığını duydum 'Akıllı olmazsan böyle olur işte. Böyle ölüp gidersin' dedi. Sonra motosikletle gitti. Kadın 33 yaşındaymış. Okula 14 yaşındaki kızını almaya gelmiş. Okulun yakınında oldu zaten bu olay. Kızının okuldan alma saatlerini bildiği için o saate denk getirdi. Planlı olduğunu düşünüyorum. Kadın cinayetleri çok fazla oluyor; artık olmasın. Bir yerde 'Dur' demek lazım. Ben de 33 yaşındayım. Ben de bir anne olarak çok üzülüyorum. Kendim de yaşamış gibi hissettim. Çok zor, çok üzüldüm." dedi.

Fatihte sokak ortasında eşini başından vurmuştu: Görgü tanıkları anlattı: Akıllı olmazsan böyle olur işte, ölüp gidersin

'BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ'

Haberin Devamı

Olayı gören Şükran Köse ise, "Boşanma aşamasındaymış. Tam okul saatinde olmuş. Büyük bir kalabalık vardı. İnsanlar telaş içerisindeydi. Boşanma aşamasındalarmış, çocuğu da okuldan almak üzereyken ufak bir tartışma olduktan sonra eşi silahı belinden çıkarıp kadının kafasına ateş ediyor. Sonra saldırgan kaçıyor ama bir arkadaşı yakalıyor. Duyumlarımıza göre öldü mü diye kadına geri dönüp bakıyor. Sonra ambulans geldi. Kadın hareketsiz yatıyordu; genç bir kadındı." diye konuştu.

Haberin Devamı

Diğer yandan Semiha Deniz'in cenazesinin Fatih'te öğle namazına müteakip kılıNacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih#Kadın Cinayetleri#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!