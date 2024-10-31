×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te sokak ortasında dehşet! Eski sevgilisinin erkek arkadaşını silahla vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Aksaray#Silahlı Saldırı
Fatihte sokak ortasında dehşet Eski sevgilisinin erkek arkadaşını silahla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 12:13

İstanbul Fatih'te Adem İ., eski sevgilisi A.K'nin erkek arkadaşı Emrah O.'ya sokak ortasında silahla ateş açtı. Yaralanan Emrah O., kanlar içerisinde yere yığılırken, Adem İ. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem İ. ile A.K. isimli kadın bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Adem İ. ile A.K. bir süre sonra ayrıldı. A.K. aradan geçen zamanın ardından Emrah O. ile ilişki yaşamaya başladı. Eski sevgili Adem İ. sokakta gördüğü Emrah O.'ya belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheli Adem İ. kaçmaya çalıştığı sırada, olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah O.'yu ambulansla hastaneye kaldırırken, Adem İ. ise polis merkezine götürüldü. Adem İ.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Görgü tanıklarından çevrede esnaflık yapan Muhammet Emin Tekin, "İlk başta bir tartışma sesi duyduk ardından da 3 el silah sesi geldi. Biz de korkudan dışarı çıkamadık. Sadece silah sesini duyduk. Polisler de zaten suçluyu hemen yakalamış. Olayı tam göremedik" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih#Aksaray#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!