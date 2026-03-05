Fatih'te sokak ortasında dehşet: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından vuruldu

Haberin Devamı

Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi. Semiha Deniz sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki kız çocuğunu okuldan almaya gelen Semiha Deniz, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışamaya başladı. Tartışma sonrasında koca, yanındaki silahla 33 yaşındaki eşini yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.