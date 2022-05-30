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Fatih'te sokak köpeğini ezdi! O anlar kamerada

#İstanbul#Fatih#Polis

İstanbul Fatih'te panelvanın üzerinden geçtiği sokak köpeği öldü. Köpeğin ezildiği anlar kameraya yansıdı.

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Fatih Beyazıt'ta 23 Mayıs saat 06.30 sıralarında Fuat Paşa Caddesi'nden, Havancı Sokağa dönen panelvan sürücüsü, sokak köpeğini ezdi. Köpeği araç altında sürükleyen sürücü Tacirhane sokağa döndüğünde durumu fark etti. Panelvan sürücüsü köpeği burada bırakarak, yoluna devem etti. Çevredeki esnaf veterineri çağırdı. Ezilen köpeğin öldü. Köpeğin ezilerek öldüğü anlar kameraya yansıdı.

Buradaki esnaftan biri , "Kamera kayıtlarını açtığımız zaman köpeğin görünür vaziyette olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında hayvanı arabanın altından çıkartmak için arabayı indirmişler kaldırmışlar çıkartamamışlar. Daha sonra çıkartmışlar. Ben gördüğümde hayvan yerde yatıyordu. Veterineri aradık fakat saat 09.30 civarlarında aldılar. O hayvan 3 saat can çekişti. Daha sonra gelip aldılar. Lütfen hayvanlarımıza karşı duyarlı olalım. Onlar sessiz kullar" dedi.

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