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Fatih'te sokak köpeÄŸini araçlarÄ±n önüne atan kiÅŸi, çevredekiler tarafÄ±ndan dövüldü

#Istanbul#Fatih#Hayvana Åžiddet

Fatih'te sokak kÃ¶peÄŸini boynundan tutarak araÃ§larÄ±n hÄ±zla geÃ§tiÄŸi caddeye atmaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸiye, Ã§evredekiler tekme tokat saldÄ±rdÄ±. O anlar kameralara yansÄ±dÄ±.

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Olay, geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Fatih Millet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen bir kiÅŸi, sokak kÃ¶peÄŸini boynundan tutarak araÃ§larÄ±n hÄ±zla geÃ§tiÄŸi caddeye doÄŸru sÃ¼rÃ¼kledi. Akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸinin, elinden kurtulan kÃ¶pek kaÃ§tÄ±.

Fatihte sokak kÃ¶peÄŸini araÃ§larÄ±n Ã¶nÃ¼ne atan kiÅŸi, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼

O sÄ±rada olayÄ± gÃ¶ren Ã§evredekiler, kÃ¶peÄŸine ÅŸiddet uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸiyi darp etti. O anlar gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ÅŸÃ¼phelinin kÃ¶peÄŸi ensesinden tutarak iki defa yola atmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Cep telefonuyla kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ise Ã§evredekilerin tekme tokat dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Fatihte sokak kÃ¶peÄŸini araÃ§larÄ±n Ã¶nÃ¼ne atan kiÅŸi, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼

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#Istanbul#Fatih#Hayvana Åžiddet

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