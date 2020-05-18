Fatih'te sokağa çıkma yasağında çorap çalan şüpheliler kamerada

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yürütülen çalışmalarda, 16 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi, Kantarcılar Caddesi'nde sırtlarında iki çuval ve bir poşet bulunan 3 kişi sokağa çıkma yasağı nedeniyle durduruldu. Kimliklerini ibraz edemeyen Recep A. (33), Mehmet G. (29) ve Tayfun K.'nın (30) çuval ve poşetlerinde yapılan aramalarda iki adet tornavida, 155 paket 1748 çift çorap ele geçirildi.

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDILAR

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin çorapları Sururi Mahallesinde bulunan bir iş yerinden çaldıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Mehmet G. ve Tayfun K.'nin 11 Şubat tarihinde Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir iş yerindeki hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. Şüphelilerin her birine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3180 TL’den toplam 9 bin 460 TL idari para cezası kesildi. Şüpheliler "İş yerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.