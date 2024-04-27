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Fatih'te sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! 'Küfür etti' iddiası

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#Bıçaklama#Fatih#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 13:23

Fatih'te Zehra Taşkın (51) birlikte yaşadığı sevgilisi Fırat Kalburcuoğlu'nu (45) kendisine küfür ettiği iddiasıyla öldürdü. Gözaltına alınan Zehra Taşkın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Olay, önceki gece saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Taşkın ile Fırat Kalburcuoğlu beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı. İddiaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfretti. Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Taşkın tutuklandı.

Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" dedi.

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#Bıçaklama#Fatih#Cinayet

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