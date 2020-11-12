MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Fatih'te sahte temizlik ürünü operasyonu
GeriGündem Fatih'te sahte temizlik ürünü operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Fatih'te sahte temizlik ürünü operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih'te sahte temizlik ürünü operasyonu
Abone Olgoogle-news

FATİH'te sahte temizlik ürünleri satışı yapan iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri kilolarca sahte toz deterjan, 561 litre bulaşık deterjanı, çok sayıda temizlik ve kişisel bakım ürünü ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri  Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte temizlik ürünleri satıldığı bilgisini aldı. Dün iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri  iş yerinde yaptıkları aramalarda  sahte temizlik ürünleri ele geçirdi. Aramalarda  187 adet 10 kilogramlık paketler halinde sahte toz deterjan,  374 adet 1,5 litrelik şişeler halinde 561 litre bulaşık deterjanı,136 adet şampuan olmak üzere toplam 1258 adet sahte ürün bulundu.  İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle