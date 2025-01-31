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Fatih'te sahte içki can aldı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Sahte İçki#Zehirlenme
Fatihte sahte içki can aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:44

İstanbbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki Nidal Mahi sahte içkiden öldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp'tan ailesi tarafından teslim alındı.

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Olay, 28 Ocak Salı günü Bayazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nidal Mahi, merdiven altı olarak tabir edilen bir üreticiden içki aldı.

Akşam saatlerinde içkiyi içen Mahi, Çarşamba günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedavi altına alındı.

Fatihte sahte içki can aldı

5 çocuk babası Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

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#Fatih#Sahte İçki#Zehirlenme

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