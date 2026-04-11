×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te sahte altın imalathanesine baskın: 472 sahte altın ile çok sayıda sahte bilezik ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 11:05

İstanbul'da sahte altın imalathanesi çökertildi. Fatih'te bir iş hanında kurulan atölyede sahte altın üreten şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, yapılan aramada 472 adet sahte altın ve çok sayıda sahte bilezik ele geçirdi. Şüphelinin altınları altın suyuna batırarak gerçek gibi göstermeye çalıştığı tespit edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Fatih, Taştekneler sokakta bulunan bir adresi takibe aldı. İş yerinin kapalı olduğu tespit edilirken, pusu kuran polisler bir süre sonra iş yerini açan Yüksel A.'yı gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda sahte altın ele geçirdi. 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş bir halde bulunan altınların üzerinde, tanınmış altın üreticilerin logolarının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri içerde yaptıkları aramada çeşitli gramajlarda 472 paketlenmiş sahte altın, çok sayıda bilezik ele geçirdi.

Soruşturma sırasında şüphelinin pirinç kullanarak sahte altınları imal ettiği daha sonra tanınmış altın üreticilerinin logolarının bulunduğu kutularla paketlediği tespit edildi. Şüphelinin gramajı ağır olan altınları ve bilezik gibi ziynet eşyalarını altın suyuna batırarak, kuyumcularda yapılan mihenk taşıyla kontrol işleminden geçmesini sağladığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Şüphelinin sahte altınları kuyumculara gerçek altın gibi pazarladığı bu yolla milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!