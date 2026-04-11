Fatih'te sahte altın imalathanesine baskın: 472 sahte altın ile çok sayıda sahte bilezik ele geçirildi

Haberin Devamı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Fatih, Taştekneler sokakta bulunan bir adresi takibe aldı. İş yerinin kapalı olduğu tespit edilirken, pusu kuran polisler bir süre sonra iş yerini açan Yüksel A.'yı gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda sahte altın ele geçirdi. 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş bir halde bulunan altınların üzerinde, tanınmış altın üreticilerin logolarının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri içerde yaptıkları aramada çeşitli gramajlarda 472 paketlenmiş sahte altın, çok sayıda bilezik ele geçirdi.

Soruşturma sırasında şüphelinin pirinç kullanarak sahte altınları imal ettiği daha sonra tanınmış altın üreticilerinin logolarının bulunduğu kutularla paketlediği tespit edildi. Şüphelinin gramajı ağır olan altınları ve bilezik gibi ziynet eşyalarını altın suyuna batırarak, kuyumcularda yapılan mihenk taşıyla kontrol işleminden geçmesini sağladığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Şüphelinin sahte altınları kuyumculara gerçek altın gibi pazarladığı bu yolla milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.