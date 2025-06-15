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Fatih'te polis vahşeti! Arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

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#İstanbul#Polis#İntihar
Fatihte polis vahşeti Arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 17:14

İstanbul Fatih'te bir polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti. Olay, polis memurundan haber alamayan mesai arkadaşlarının evine gitmesiyle ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesaiye gitmeyen Polis Memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti.

HABER ALAMAYAN ARKADAŞLARI BULDU 

Daireden yoğun bir doğalgaz kokusu geldiğini fark eden arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girildi. Kapıyı açan ekipler, Gülmüş'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirledi.

CESET YATAK VE TEZGAH ALTINDAN ÇIKTI 

Yapılan çalışmalar sonucunda, polis memurunun koltuk üzerinde yatar vaziyette ve kucağında silah olduğu, yerlerde ise kurumuş kan izleri olduğu görüldü. Yatak odasındaki yatağın altında ise poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İstanbul#Polis#İntihar

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