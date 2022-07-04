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Fatih'te 'park' kavgasında kan aktı: 3 yaralı

#İstanbul#Fatih#Kavga

İstanbul Fatih'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında esnaf arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. 

Fatihte park kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Görgü tanığı Mehmet Karakurt, "Araçlarını park etmişlerdi. Park yüzünden bir tartışma oldu. Sonra gittiler, birkaç saat sonra geldiler. 3 kişi yaralandı. Biri ağır yaralıydı. Üçü de iş sahibi ve akraba. Çantacılık yapıyorlar. Başta kavga edenler 2 kişiydi. Sonra karşı taraf 5 kişi geldi" dedi

Başka bir görgü tanığı ise "Park kavgası ettiler. Sonra buradan ayrıldılar. 'Biz size ne yapacağımızı biliyoruz' dediler. Silahla gelip birbirlerine sıktılar. 3 kişi yaralandı. Biri ağırdı" dedi

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Öte yandan o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden grup arasında bir kişi silahla ateş ederek uzaklaşıyor. 

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#İstanbul#Fatih#Kavga

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