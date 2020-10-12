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Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Fatih’te park halindeki otomobil alev alev yandı

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Fatih’te park halindeki otomobil alev alev yandı
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Fatih’te park halindeki otomobil, bilinmeyen sebeple alev alev yandı.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi, Horhor Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobil bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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