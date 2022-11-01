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Fatih'te parçalanmış cesedin sırrı çözüldü

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#Fatih#Ceset#Cinayet
Fatihte parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 13:03

Fatih'te, bir apartmanda parçalara ayrılmış cesedin 25 Ekim'den beri kayıp olan 65 yaşındaki Celal Han'a ait olduğu belirlendi. Emekli İETT şoförü Celal Han'ın torunu Batuhan Arslan, "Dedem, kaybolmadan 4 gün önce Sivas'tan İstanbul'a gelmişti. Şüphelinin çöp toplayan bir kişi olduğu söyleniyor. Dedemin tanıdığı olmadığı söyleniyor. Böyle bir adamın evine neden durduk yere gitsin? Bulunduğu ev şüphelinin evi olduğu söyleniyor" dedi.

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Polis ekipleri ihbar üzerine dün saat 16.30'da Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta bir apartmandaki daireye girdi. Yapılan incelemede dairede parçalara ayrılmış ceset bulundu. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme polisleri ve savcı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedi teşhis etmek için aile yakınları sabahın erken saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Teşhis edilen ceset, 25 Ekim'den beri kayıp olan 65 yaşındaki Celal Han'a ait çıktı. Celal Han'ın kaybolmadan 4 gün önce 21 Ekim'de Sivas'tan İstanbul'a geldiği öğrenildi. 

"KAYBOLMADAN 4 GÜN ÖNCE İSTANBUL'A GELMİŞTİ"

Sarıyer'de yaşayan Celal Han'ın 25 Ekim'den beri arandığı belirten torunu Batuhan Arslan, "İlk kaybolduğunu anladığımız gün, emniyete haber verdik. Sonrasında beklemeye başladık, bilgi alamadık. Dün adli tıpa çağırdılar, cenazeyi öğrendik. Şüpheliyi tanımıyoruz. Arkadaşı olduğu söyleniyor. Dedem, kaybolmadan 4 gün önce Sivas'tan İstanbul'a gelmişti. Yaz tatilini anneannem ile beraber Sivas'ta geçirmişti. Bir hastalığı yoktu, İstanbul'a dönüş tarihine göre döndü. Bulunduğu ev şüphelinin evi olduğu söyleniyor. Dedemden borç isteyenler vardı ama öyle yüklü miktarda borç verebilecek biri değildi" diye konuştu.

Fatihte parçalanmış cesedin sırrı çözüldü

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"ADAMIN EVİNE NEDEN DURDUK YERE GİTSİN"

Arslan, "Şüphelinin çöp toplayan biri olduğu söyleniyor. Dedemin tanıdığı olmadığı söyleniyor. Böyle bir adamın evine neden durduk yere gitsin? Yargının karşısına çıkacak. Adaletin sağlanacağını düşünüyoruz. Çöp toplayan birinin yanına gitmez. Dedem Sarıyer'de oturuyordu ama emekli olduğu için arkadaşlarıyla gezerdi. Ama o gün tek başına gitmiş, gezmeye de gitmiş olabilir. Dedem İETT şoförü olarak emekli olmuştu" diye konuştu.

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#Fatih#Ceset#Cinayet

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