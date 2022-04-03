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Fatih'te panik anları! Metruk ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı

#İstanbul#Fatih#Yangın

İstanbul Fatih'te ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın yandaki binaya sıçrayınca paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı binada bulunan 4 kişilik aile, kısa sürede dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında metruk bina küle dönerken, alevlerin sıçradığı binada hasar oluştu.

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Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Kızıl Çıkmaz Sokak'ta bulunan ahşap metruk binada saat 13.00'te yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından itfaiyeye bildirildi. Yangın kısa sürede yan binaya sıçradı. Apartmanda bulunan 4 kişilik aile hızla dışarı çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fatihte panik anları Metruk ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı. Ahşap bina küle dönerken, yangından etkilenen binada ise hasar oluştu.

Fatihte panik anları Metruk ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı

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"ÇOCUKLARI HEMEN ÇIKARDIM"

Alevlerin sıçradığı binada ailesiyle yaşayan Ahmet Demir, oruçlu oldukları için evlerinde dinlendiklerini belirterek "Komşum aradı, yukardan duman geldiğini söyledi. Balkona çıktım baktım ve yandaki metruk binanın yandığını gördüm. Evde 4 kişiydik, çocukları hemen çıkardım. Ben yangını söndürmek için içeri girdim. Hortumla söndürmeye çalıştık ama olmadı. O binaya giren hasta bir çocuk vardı. Onun yaktığını söylüyorlar. Daha önce de girmişti, uyarmıştım" dedi.

Fatihte panik anları Metruk ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı

 

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#İstanbul#Fatih#Yangın

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