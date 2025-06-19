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Fatih'te otomobilde silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

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#Fatih#Silahlı Saldırı#Polis Soruşturması
Fatihte otomobilde silahlı saldırı Sürücü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 09:14

Fatih'te, otomobiliyle sokağa girdiği sırada yanındaki kişinin silahlı saldırısına uğrayan sürücü öldü. Polis, saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DS 3661 plakalı otomobil iddiaya göre, sokağa girdiği esnada yolcu koltuğunda oturan şüpheli, bilinmeyen bir nedenle sürücüye tabancayla ateş etti.

Direksiyon başındaki sürücü kanlar içinde kalırken şüpheli, araçtan inerek önce çevredeki bir apartmana girdi ardından da olay yerinden kaçtı.

Fatihte otomobilde silahlı saldırı Sürücü hayatını kaybetti
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobili otoparka çekildi.
Fatihte otomobilde silahlı saldırı Sürücü hayatını kaybetti

Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatırken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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#Fatih#Silahlı Saldırı#Polis Soruşturması

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