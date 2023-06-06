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Fatih'te otomobilde cansız bedeni bulunmuştu! 5 kişi gözaltına alındı

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#Fatih#Cinayet#Gözaltı
Fatihte otomobilde cansız bedeni bulunmuştu 5 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 12:38

İstanbul Fatih'te otomobilin içinde ölü olarak bulunan Mahmut Çağış (53)'ın Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Mahmut Çağış cinayetiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

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Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde 19 Mart Pazar Günü ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir otomobilin içinde Mahmut Çağış'ın cesedini buldu. Araç içinde yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir miktar madde bulunmuştu. Mahmut Çağış'ın yüz bölgesinde kanama olduğu tespit edilmişti. Polis, Mahmut Çağış'ın eşiyle yaptığı görüşmede son olarak 18 Mart Cumartesi Günü saat 17.00 sıralarında görüştüğü daha sonra bir daha kendisinden haber alamadığını öğrenmişti. 

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, yüzünde darp izleri bulunan Çağış'ın, boynunda morluklar olduğu, boyun kemiğinde kanama meydana geldiği, boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kamera ve cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonucu 6 şüpheli tespit edildi.

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Düzenlenen operasyonlarla şüpheliler Temel Y.(40) Beyoğlu'nda , Hamit C.Ş.(36) Kocaeli'nde, Engin T.(44) Bağcılar'da, Mehmet A.D.(49) Esenyurt'ta, Selçun A.(42) Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Olaya karışan 6. şüpheli Batuhan K.(23) ise başka bir suçtan yakalanarak cezaevinde olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüphelilerin olayı aralarında yaşanan bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleştirdikleri belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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#Fatih#Cinayet#Gözaltı

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