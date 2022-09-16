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Fatih'te otobüste bıçaklı dehşet: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#İett Otobüsü#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 12:16

Fatih'te İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Otobüsteki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Fatih'te bir İETT otobüsündeki olay dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında "ayağıma bastın" tartışması çıktı.

Ayağına basıldığını öne sürün yolcu, tartıştığı yolcuya bıçakla saldırdı.

Fatihte otobüste bıçaklı dehşet: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı

Yolcular arasında korku dolu anlar yaşandı. Otobüsteki kadınların 'kapıyı açın' diye çığlık attığı duyuldu. Saldırıya uğrayan yolcu otobüsünün arka tarafına doğru ilerledi. Bıçaklı saldırgan ise peşinden ilerlemeye çalıştı.

Bu sırada saldırganı beraber otobüse bindiği kişiler sakinleştirmeye çalıştı. Saldırıya uğrayan yolcu arka kapıdan inip uzaklaşırken olayla ilgili şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi.

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#Fatih#İett Otobüsü#Bıçaklı Saldırı

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