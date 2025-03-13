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Fatih'te oto tamirci Volkan Salcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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#Fatih#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 09:15

İstanbul'un Fatih ilçesinde oto tamir işi yapan Volkan Salcıoğlu'na maskeli bir şüpheli 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Salcıoğlu ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamir işi yapan Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan 3 kurşun Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fatihte oto tamirci Volkan Salcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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'DURUMU İYİ DEĞİLDİ'

Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, "Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi" dedi.

Fatihte oto tamirci Volkan Salcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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#Fatih#İstanbul#Polis

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