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Gündem
Vedat Bayraktar- Ahmet YEÅžÄ°LMEN/ Ä°STANBUL/ (DHA),
Haber GiriÅŸ: 25.07.2021 - 17:45 | Son GÃ¼ncelleme:

Fatih'te otelde yangÄ±n! Mahsur kalan 2 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

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Fatih'te otelde yangÄ±n! Mahsur kalan 2 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

Fatih'te bir otelde Ã§Ä±kan ufak Ã§aplÄ± yangÄ±n itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.YangÄ±nda otelin Ã¼st katlarÄ±nda mahsur kalan 2 kiÅŸi itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.Â

YangÄ±n, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Hoca PaÅŸa Mahallesi, Ä°stasyon ArkasÄ± Sokak'ta bulunan bir otelin bodrum katÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, yangÄ±n otelin elektrik kontaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±.

OlayÄ± gÃ¶renler, durumu Â itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine haber verdi. YoÄŸun duman nedeniyle otelin Ã¼st katlarÄ±nda mahsur kalan 2 kiÅŸi itfaiye ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±. YangÄ±n itfaiyenin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Fatihte otelde yangÄ±n Mahsur kalan 2 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

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