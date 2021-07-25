Fatih'te otelde yangÄ±n! Mahsur kalan 2 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±
Fatih'te bir otelde Ã§Ä±kan ufak Ã§aplÄ± yangÄ±n itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.YangÄ±nda otelin Ã¼st katlarÄ±nda mahsur kalan 2 kiÅŸi itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.Â
YangÄ±n, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Hoca PaÅŸa Mahallesi, Ä°stasyon ArkasÄ± Sokak'ta bulunan bir otelin bodrum katÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, yangÄ±n otelin elektrik kontaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±.
OlayÄ± gÃ¶renler, durumu Â itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine haber verdi. YoÄŸun duman nedeniyle otelin Ã¼st katlarÄ±nda mahsur kalan 2 kiÅŸi itfaiye ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±. YangÄ±n itfaiyenin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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