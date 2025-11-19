×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatih’te otelde kalan iki kardeş ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye başvurdu

Güncelleme Tarihi:

#Gıda Zehirlenmesi#İstanbul Tatil#Mide Bulantısı
Fatih’te otelde kalan iki kardeş ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye başvurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 19:18

Hollanda’dan İstanbul Fatih’e tatil için gelen iki kız kardeş, kaldıkları otelde ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kız kardeşler tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hollanda’dan İstanbul Fatih’e tatil için kız kardeşi E.O. (16) ile gelen Sadegül O. (29), kaldıkları otelde bugün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki kız kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Çapa Tıp Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneden yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, otelde inceleme yaptı. Mağdur olan iki kız kardeş emniyet yetkililerine verdiği bilgide, 17 Kasım’da İstanbul’a gelerek otele yerleştiklerini söyledi. Sadegül O., 17 Kasım ve 18 Kasım’da Fatih’te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyledi. Sadegül O., bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti.

Haberin Devamı

Sadegül O., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kız kardeşi E.O.’nun ise çocuk servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gıda Zehirlenmesi#İstanbul Tatil#Mide Bulantısı

BAKMADAN GEÇME!