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Fatih'te operasyon! Çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi

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#İSTANBUL#Fatih#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:16

İstanbul Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlendiği tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K.A.Q. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 365 adet sahte pasaport ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu ile ilgili Fatih'te yürüttükleri çalışmalarda, Molla Gürani ve Kocamustafapaşa mahallelerinde bulunan 2 adreste sahte pasaport, kimlik düzenlendiği belirledi. Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.K.A.Q. isimli yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 396 adet çeşitli ülkelere ait sahte kimlikler, 365 adet çeşitli ülkelere ait sahte pasaport, 202 adet çeşitli ülkelere ait sahte vizelere, 844 adet çeşitli ülkelerin hudut kapılarına ait giriş-çıkış silikon mühürleri, 11 adet giriş çıkış aşamalarında kullanılan damga, 3 adet mor ışık cihazı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı, çok sayıda sahte evrak yapımında kullanılan aparat, 1 adet çelik kasa, 5 adet cep telefonu, 185 adet hologram ve filigram, 16 bin 600 lira, 9 bin 590 dolar, 19 bin 975 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilecek. Şüphelinin hazırladığı sahte evrak ve belgeleri, yurt dışına gitmek isteyen ya da yurt içinde oturum izni olmayan kaçak göçmenlere para karşılığı sattığı öğrenildi. (DHA)

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#İSTANBUL#Fatih#Polis

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