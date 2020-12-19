Ertan KILIÇ-Buğra AKAY - DHA
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Fatih’te olta balıkçılarına polis baskını
Sarayburnu’nda, sokağa çıkma kısıtlama uygulamasına rağmen balık tutmaya gelen kişilere, polis baskın yaptı. Yüzlerce kişi, polisin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldı.
Fatih ilçesindeki Sarayburnu mevkiine oltayla balık tutmak için gelen yüzlerce kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise polis ekipleri bölgeye baskın yaptı. Polisleri karşılarında gören kişiler, toparlanıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Balık tutmaya gelen kişiler polis uyarılarının ardından Sarayburnu’ndan ayrıldı.
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