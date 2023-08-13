Fatih'te müşteri seçen taksiciden şaşkına çeviren sözler

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Fatih Aksaray’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almadı. Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

"BENİM KİMİ ALIP ALMAYACAĞIM SİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.