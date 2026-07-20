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Fatih'te mühürlü dükkandaki kötü kokunun altından bozuk gıda ve kedi ölüleri çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Bozuk Gıda#Kedi Ölüleri
Fatihte mühürlü dükkandaki kötü kokunun altından bozuk gıda ve kedi ölüleri çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 17:38

İstanbul'un Fatih ilçesinde yıkım kararı nedeniyle mühürlü olan boş bir dükkandan gelen kötü koku esnafın ihbarıyla ekipleri harekete geçirdi. İçeride inceleme yapan ekipler, bozuk gıda ürünleri ile kedi ölüleri bulunması üzerine temizlik çalışması başlattı.

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Olay, Cankurtaran Mahallesi Taya Hatun Sokak üzerinde bulunan boş bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararından mühürlü olan boş dükkandan kötü kokular gelmeye başladı. Aynı sokak üzerinde bulunan esnaflar durumu farkederek yetkililere ihbarda bulundu.

Fatihte mühürlü dükkandaki kötü kokunun altından bozuk gıda ve kedi ölüleri çıktı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler merdiven yardımıyla içeriyi kontrol etti. Boş dükkanın içerisinde bozuk gıda ürünlerinin ve kedi ölülerinin bulunduğu belirlendi. Zabıta ekipleri dükkanın temizlenmesi ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Fatihte mühürlü dükkandaki kötü kokunun altından bozuk gıda ve kedi ölüleri çıktı


"EKİPLER ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMA YAPIYORLAR"

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Kötü koku ihbarında bulunan esnaf Emrah Baygın, yetkililerin çözüm odaklı çalışma yaptıklarını belirterek, "Gülhane Parkı'nın arka tarafındaki sokak arasındayız. Burayı daha önce mühürlemişler. 5 gündür dükkandan kötü koku geliyor. Müşteriler burada oturamıyor. Oturduğu zamanda gidiyorlar. Zabıta ekipleri şu anda sonuç odaklı bir çalışma yapıyorlar. İnşallah çözecekler" dedi.

Fatihte mühürlü dükkandaki kötü kokunun altından bozuk gıda ve kedi ölüleri çıktı

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#Fatih#Bozuk Gıda#Kedi Ölüleri

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