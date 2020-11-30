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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Fatih'te metruk binanın yan duvarı çöktü

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Fatih'te metruk binanın yan duvarı çöktü
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FATİH'te tarihi metruk bir binanın yan duvarında çökme yaşandı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bir otomobilde hasar oluştu.

Fatihte metruk binanın yan duvarı çöktü
Olay, 15.30 sıralarında Küçük Pazar Mektebi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, tarihi, metruk binanın yan duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin yaşandığı sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Çöken duvarın parçaları park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler sokağın giriş çıkışlarını kapatarak belediye ekiplerinin bekledi. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

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