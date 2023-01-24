Fatih'te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp

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Olay, dün saat 09.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, içinde 500 bin Euro olan çanta ile evinden çıkan Edip Aydın Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi. Silahlı ve maskeli 2 şüpheli, evinin önünde silah doğrulttukları Aydın'ın çantasını gasbedip motosikletle kaçtı.

Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aydın'ın ifadesini alıp çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)