Fatih'te kuyumcudaki hırsızlık kamerada

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19 Aralık gecesi 4 kişi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestirdi. Hırsızlardan bir tanesi sabaha karşı 4 sıralarında elinde demir makası ile kuyumcuya ait kepengin kilitlerini kesti. Bir süre sonra, diğer hırsız gelerek kilitleri aldı, dükkan önünden uzaklaştı. Bir dahaki sefer hırsız geldiğinde kepengi yarısına kadar açtı kısa süre sonra diğer hırsız gelerek, kapıyı açarak içeri girdi. 2 kişi kuyumcunun içerideki altın ve gümüş ziynet eşyaları yöneldi. Alabildiklerini çantaya koyan ikili, kuyumcu içerisindeki kasayı da açarak gümüş ve altınları da aldı. Yaklaşık 11 dakika içeride kalan hırsızlar, etrafı kolaçan ettikten sonra dışarı çıktı, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"300-350 BİN LİRAYA YAKIN ZARARIM VAR"

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Ferhat Münüklü "Bunlar 4 kişi gelip kilitleri kesiyorlar, kırıyorlar ve içeri giriyorlar. Çelik kasanın içinde ne varsa alıyorlar, bu bankodaki bütün mallarımı altınlarımı toparlayıp götürüyorlar. Ne var ne yoksa alıp gidiyorlar. 300-350 bine yakın zararım var. Bu sadece maaliyetteki zararım. Güvenlik önlemlerini arttıracağım. Kepenklerimi daha sağlam yapmak istiyorum, kırılmaz cam takmak istiyorum ve alarm sistemleri kuracağım. 11 dakika boyunca içeride uğraşmışlar hiç kimse görmemiş. 2 çanta dolduruyorlar kendi dükkanları gibi çekip gidiyorlar" dedi.