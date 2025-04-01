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Fatih'te kuyumcu kuryesine soygun: 2 kadın yakalandı

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#Kuyumcu#Kurye#Soygun
Fatihte kuyumcu kuryesine soygun: 2 kadın yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 11:46

Fatih'te kuyumcu kuryeliği yapan C.S.'nin çantasında bulunan 2,5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doları çaldıkları iddia edilen iki kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden S.Ö.'nün (54) daha önceden 71, A.Ö.'nin (36) ise 28 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Fatih, Marmaray İstasyonu, Cağaloğlu girişinde kuyumcu kuryeliği yapan C.S., 25 Şubat'ta farklı firmalardan topladığı 2,5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doların çalındığı şikayetiyle emniyete şikayette bulundu. C.S. polise verdiği ifadesinde "Topladığım para ve altınları Gebze Şubesi'ne götürmek için valize koydum. Marmaray durağına gitmek üzere iş yerinden ayrıldım. Yolda yüzü kapalı çarşaflı bir kadın bize çarptı. Turnikelerden geçtikten sonra çantanın içindeki altınların çalındığını fark ettim" dedi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde, çarşaf giyerek yüzlerini gizleyen şüphelilerin mağdurlara arkadan yaklaşarak hırsızlık yaptığı görüldü. Polisin yaptığı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ö. ve A.Ö. adlı iki kadın Bursa'da gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ö.'nün daha önceden 71 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.Ö. adlı şüphelinin ise polis kayıtlarına göre 28 suç kaydı olduğu tespit edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#Kuyumcu#Kurye#Soygun

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