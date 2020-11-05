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Ozan URAL İstanbul,(DHA) - Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 01:38 | Son Güncelleme:

Fatih’te korkutan otel yangını

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Fatih’te korkutan otel yangını
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Fatih’te Ordu Caddesi üzerindeki 9 katlı otelin eksi 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde konaklayan çoğu yabancı uyruklu müşteriler itfaiye ekiplerince otelden tahliye edildi.

Yangın, saat 23.40 sıralarında Fatih Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi’nde bulunan 9 katlı otelin eksi 2. katında çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının elektrik panosunun alev almasından dolayı çıktığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde konaklayan çoğu yabancı uyruklu müşteriler itfaiye ekiplerince otelden tahliye edildi.

VATANDAŞLAR YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken vatandaşlar yaşananları izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlarda çekirdek yiyerek çalışmaları seyretti. Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

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