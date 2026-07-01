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Fatih'te korkutan olay! 4 katlı binanın çatısı çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Silivrikapı Mahallesi#Bina Çökme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 00:46

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

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Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü.

Düşen parçalar park halindeki otomobil ile motosiklete zarar verdi, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.

Fatihte korkutan olay 4 katlı binanın çatısı çöktü

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, beton parçaların çarpması sonucu binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorlarını keserek indirdi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Fatihte korkutan olay 4 katlı binanın çatısı çöktü

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#Fatih#Silivrikapı Mahallesi#Bina Çökme

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